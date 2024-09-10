Нидерланды — Германия: ставка Эльвина Керимова на игру группового турнира Лиги наций

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Германия.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.79.

«Нидерланды и Германия сыграют во 2-м туре Лиги наций. Немцы в 1-м туре в дивизионе А разгромили Венгрию — 5:0. Мусиала сделал три голевые передачи, забил гол ещё. И вообще, забивали пять разных игроков у Германии — и Вирц, и Хаверц, и Фюллькруг. В общем, немцы уверенную победу одержали, более уверенную, чем над теми же венграми на Евро. Мы помним, там была победа 2:0 не такая всё-таки убедительная, хотя и по делу. Тут Германия имела преимущество заметное по владению. Сохранил схему Нагельсман — 4-2-3-1. Германия играла с высоким процентом точных передач. В общем, всё абсолютно по делу.

Нидерландцы тоже выиграли в 1-м туре и тоже забили пять, но пропустили при этом — 5:2 разгром Боснии и Герцеговины. При этом «оранжевые» 30 ударов нанесли, чаще били по воротам даже, чем немцы в своём матче. Допустили подопечные Кумана всего четыре удара по своим воротам. Почти ничего они не дали создать боснийцам. Односторонняя игра была — 75% владения на протяжении всего матча. Схема 4-3-3 работала, вскрывали оборону соперника нидерландцы. В общем, уверенная и красивая победа, ожидаемая, наверное. Но она получилась ещё и результативной.

Думаю, перед матчем Германии и Нидерландов первое, что приходит в голову, мне, по крайней мере, что надо брать — обе забьют и тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.79. Мне кажется, что это как-то вот просматривается, учитывая атакующий стиль обеих команд. И мне кажется, здесь это самый очевидный вариант прогноза. Плюс Лига наций. Да, это официальный матч, но какой-то суперответственности нет, это не финал чемпионата мира или Европы, или даже не финальная их часть. Команды могут играть в свой футбол, в атаку смело, открыто. И почему бы не поставить на голы тут», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».