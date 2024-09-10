«Лада» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Лады» за 4.40.

«В Тольятти «Лада» попытается одержать свою первую победу в сезоне в матче с московским «Динамо».

Итак, команда Олега Браташа начала регулярку с двух домашних поражений – 0:3 от «Локомотива» и 1:3 от СКА. Так что за 120 минут «вазовцы» забросили всего одну шайбу. Это сделал американский новичок Энтони Греко. И задача у волжан на предстоящий матч, конечно, однозначная, но крайне сложная.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 сентября 2024, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Алексей Кудашов и его подопечные старт сезона провели дома. Сначала динамовцы огорошили всех поражением от «Куньлунь Ред Стар» (1:3), а затем уверенно переиграли «Северсталь» (3:1). Свою первую шайбу в составе бело-голубых забросил Антон Слепышев, также отличились Артём Ильенко и Бреннан Менелл. Ну а Никита Гусев отдал голевой пас.

В прошлом сезоне тольяттинцы обыграли дома москвичей – 4:0. А ранее Москве уступили в овертайме 4:5.

Сейчас не будет ни крупной победы, ни большого количества заброшенных шайб. Будет вязкий хоккей, и в такой обстановке удача улыбнётся «Ладе». Хозяева выиграют и одержат свою первую победу в сезоне», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».