ЦСКА — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Москве

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА — «Сибирь».

Ставка: победа ЦСКА за 1.55.

«ЦСКА после поражения от «Спартака» 2:4 на старте нового сезона, затем в первом домашнем матче регулярного чемпионата уверенно расправился с «Адмиралом» из Владивостока — 6:2. Хет-трик сделал Максим Соркин, дубль в активе Виталия Абрамова, и ещё одна шайба на счету Руслана Исхакова. И настроение в армейском стане сразу улучшилось. Кстати, три из шести шайб подопечные Ильи Воробьёва забросили в большинстве.

Ну а «Сибирь» начала новый чемпионат с двух гостевых поражений от «Авангарда» — 1:2 и от «Автомобилиста» — 0:4. Единственную шайбу за две встречи в команде Вадима Епанчинцева забросил Георгий Белоусов.

В предыдущем сезоне ЦСКА обыграл «Сибирь» в обоих матчах — на выезде 6:3 и дома 4:3 (ОТ). И вообще, новосибирцы являются удобным для москвичей оппонентом — 22 победы в 31 встрече. Логично предположить, что и сейчас успех будет на стороне красно-синих.

ЦСКА выиграет, и серия поражений «Сибири» на старте сезона увеличится», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».