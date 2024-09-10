Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Москве

ЦСКА — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА — «Сибирь».

Ставка: победа ЦСКА за 1.55.

«ЦСКА после поражения от «Спартака» 2:4 на старте нового сезона, затем в первом домашнем матче регулярного чемпионата уверенно расправился с «Адмиралом» из Владивостока — 6:2. Хет-трик сделал Максим Соркин, дубль в активе Виталия Абрамова, и ещё одна шайба на счету Руслана Исхакова. И настроение в армейском стане сразу улучшилось. Кстати, три из шести шайб подопечные Ильи Воробьёва забросили в большинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а «Сибирь» начала новый чемпионат с двух гостевых поражений от «Авангарда» — 1:2 и от «Автомобилиста» — 0:4. Единственную шайбу за две встречи в команде Вадима Епанчинцева забросил Георгий Белоусов.

В предыдущем сезоне ЦСКА обыграл «Сибирь» в обоих матчах — на выезде 6:3 и дома 4:3 (ОТ). И вообще, новосибирцы являются удобным для москвичей оппонентом — 22 победы в 31 встрече. Логично предположить, что и сейчас успех будет на стороне красно-синих.

ЦСКА выиграет, и серия поражений «Сибири» на старте сезона увеличится», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
ЦСКА — «Сибирь». Так держать, Илья Воробьёв!
ЦСКА — «Сибирь». Так держать, Илья Воробьёв!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android