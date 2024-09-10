Колумбия — Аргентина: прогноз Дениса Алхазова на матч отбора ЧМ-2026

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Колумбия — Аргентина.

Ставка: ТБ 5.5 ЖК за 2.30.

«Мне кажется, сейчас отбор в Южной Америке на чемпионат мира — один из самых интересных турниров. Финалисты Копа Америка, восставшая и воскресшая Колумбия во главе с Хамесом Родригесом постарается поквитаться с Аргентиной. Дома колумбийцы ещё не уступали в этой квалификации.

Аргентина сейчас хороша, хороша и без Месси. Им удалось справиться с Чили, но Колумбия — это совсем другой уровень сопротивления.

При выборе ставок можно много на чём гадать, но всё это очень сложно. Мне кажется, у Аргентины и Колумбии что-то в этом матче зажжётся. Здесь надо ловить жёлтые карточки, тем более что арбитр матча Пьеро Масса в последних трёх встречах показывал в среднем больше пяти. У него и по карьере статистика щедрая, любит одаривать жёлтыми карточками.

Попробуем поймать ТБ 5.5 ЖК. Стоит ждать драки на поле. Если она состоится, то всё залетит, а это очень даже реально. Болейте за тех, к кому душа лежит, но берите верх по карточкам», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».