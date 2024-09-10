Англия — Финляндия: прогноз Александра Елагина на матч группового турнира Лиги наций

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги наций Англия — Финляндия.

Ставка: победа Англии с форой (-2) за 1.73.

«10 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» во 2-м туре Лиги наций встретятся сборные Англии и Финляндии. Это матч второй группы Лиги В.

В 1-м туре сборная «трёх львов» в ирландской столице уверенно переиграла хозяев со счётом 2:0 голами Деклана Райса и Джека Грилиша, завоевав, таким образом, свои первые три очка под руководством нового тренера — Ли Карсли. Впервые за последние восемь лет англичане вышли на поле без управления Гарета Саутгейта, ушедшего в отставку после проигрыша испанцам в финале Евро-2024. Карсли, бывший тренер молодёжной сборной Англии, пригласил на сборы и дал сыграть в Дублине сразу двум дебютантам: Моргану Гиббс-Уайту и Эйнджелу Гомесу, с которыми он завоевал титул чемпионов Европы среди команд U21 в 2023 году. Практически все английские эксперты сошлись во мнении, что дебют вышел очень удачным, без шансов для хозяев.

Финны, относящиеся к крепким середнякам европейского футбола, ожидаемо проиграли в Пирее 0:3 грекам, которые жаждали в какой-то степени реабилитироваться перед своими болельщиками за провалы последних лет. Сборная Финляндии, как и греческая, не попала на Евро-2024, крупно уступив в марте нынешнего года Уэльсу в Кардиффе 1:4 в 1-м туре стыковых матчей. Однако Маркку Канерва сохранил за собой пост главного тренера финской сборной, который он занимает с декабря 2016 года.

Сборные Англии и Финляндии провели между собой 11 матчей, в которых британцы победили девять раз, а два завершились вничью. Причём обе эти ничьих были зафиксированы в Хельсинки и обе в рамках квалификации чемпионатов мира — 1:1 в 1985 году и 0:0 в 2000-м.

В последний раз соперники встречались в марте 2001-го в Ливерпуле в отборе ЧМ–2002. Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1 с голами Пола Скоулза и Дэвида Бекхэма. Предстоящая игра будет 93-й для сборной Англии на новом «Уэмбли». Кстати, сборная Финляндии на новом «Уэмбли» ещё не играла. А главное, что он станет юбилейной, 100-й игрой для капитана английской команды Гарри Кейна. В грядущем матче однозначный фаворит — сборная Англии. Ставим на победу англичан с форой (-2)», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».