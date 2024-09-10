Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Нидерланды — Германия

10 сентября сборная Нидерландов в рамках 2-го тура Лиги наций примет команду Германии. Стартовый свисток матча в Амстердаме запланирован на 21:45 мск. Ты можешь получить фрибет до 2000 рублей от БЕТСИТИ за первую ставку. Чтобы забрать бонус, необходимо выполнить всего два условия:

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Нидерланды ударно стартовали в Лиге наций, не оставив шансов сборной Боснии и Герцеговины. Нидерландцы уверенно победили со счётом 5:2. «Оранжевые» создали множество моментов и нанесли 28 ударов по воротам. Но не обошлось и без негативных моментов. Нидерланды пропустили дважды, пусть и победили.

Немцы, в свою очередь, не заметили Венгрию, забив пять безответных мячей. Германия полностью доминировала, но Юлиан Нагельсман заметил, что команде нужно добавить в реализации и развить инстинкт убийцы.

На Евро-2024 оба соперника вышли из группы, но оступились на стадии плей-офф. Нидерланды в полуфинале уступили Англии, а немцы в дополнительное время 1/4 финала оказались слабее Испании. В пяти последних очных встречах неизменно обе команды отмечались забитыми голами.

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