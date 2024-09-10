Англия — Финляндия: фрибет 4444 рубля к матчу Лиги наций!

10 сентября сборная Англии примет команду Финляндии в матче 2-го тура Лиги наций. Начало — в 21:45 мск. Родоначальники футбола на «Уэмбли» — классика мирового футбола, как и фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Чтобы забрать бонус, нужно только зарегистрироваться и пройти идентификацию.

Англия переживает исторические времена. Ли Карсли стал первым за 50 лет исполняющим обязанности главного тренера национальной команды, кому удалось победить в дебютной игре. В стартовом туре Лиги наций поверженной оказалась Ирландия (2:0).

Английские медиа много критиковали экс-наставника команды Гарета Саутгейта. При нём сборная дважды подряд добралась до финала чемпионата Европы, но оба раза потерпела поражение в решающем матче. Теперь его сменщиком стал Карсли. Ли ранее работал с молодёжной сборной и отлично знаком со многими футболистами англичан. Возможно, удачные результаты в Лиге наций помогут ему избавиться от статуса исполняющего обязанности и стать официально главным.

Однако для этого нужно обыгрывать Финляндию. Команда «трёх львов» стала самой дорогой по трансферной стоимости на минувшем Евро-2024. К тому же соперник неудачно начал и в стартовом туре без шансов проиграл Греции (0:3). Финляндия не может победить уже три матча кряду. Статистика личных встреч тоже не на стороне гостей. Суоми ни разу за всю историю очных противостояний не победили: четыре поражения и два ничейных исхода.

Зарегистрируйся и получи фрибет 4444 рубля от «Лиги Ставок»!

Реклама. Рекламодатель: ООО «ПМБК»