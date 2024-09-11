Букмекеры оценили шансы «Авангарда» продлить победную серию

11 сентября на «G-Drive Арене» в Омске пройдёт игра регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом», который пока не знает поражений, и «Амуром». Начало встречи – в 16:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами омичей. Поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.77. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1770 рублей.

Шансы «тигров» оценили в 4.20. Вероятность ничьей после трёх периодов идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.15. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.95.

Итоговая победа «Авангарда» идёт за 1.43 (69%), итоговая победа «Амура» — за 3.10 (31%).