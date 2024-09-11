«Авангард» — «Амур»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру КХЛ «Авангард» — «Амур».

Ставка: «Авангард» победит за 1.77.

Из-за травм Рида Буше и Владимира Ткачёва многие посчитали, что «ястребы» не смогут конкурировать на прежнем уровне. Но Звягин задействовал новичков. Первая тройка была собрана с нуля. Канадцу Линдену Вею, Алексею Макееву (бывший игрок «Автомобилиста») и Станиславу Галиеву (экс-хоккеист «Ак Барса»), конечно, до результативности и показателей Ткачёва и Буше далеко, но у команды нет поражений.

Начался сезон с победы над «Сибирью» (2:1). В следующей встрече «Авангард» обыграл «Нефтехимик» (4:2). Однако ещё больше радости принесла победа в последнем матче с «Ак Барсом». Омичи победили казанский клуб со счётом 4:1. Результат не должен вводить в заблуждение — две шайбы из четырёх состоялись в концовке.

«Амур» любит потрепать нервы «Авангарду», но последние три очные встречи проиграл. Андрей Мартемьянов продолжает руководить хабаровской командой. Начало регулярного чемпионата выдалось очень плохим. Сначала «тигры» уступили минскому «Динамо» (0:3), а затем «Витязю» (0:2). Всё, что нужно было сделать, это забросить первую шайбу в сезоне, чтобы игра пошла хоть как-то.

Во встрече с «Барысом» это удалось. «Амур» разгромил соперника со счётом 5:1. Не понравился Андрею Мартемьянову только третий период. К тому моменту хабаровчане уже вели 4:0. Наставник назвал игру на заключительном отрезке баловством и строго отметил, что если так продолжится, то дальше без него. Очень жёстко.

Однако в предстоящей встрече с «Авангардом» не помогут даже угрозы. Омичи просто лучше сыграны, превосходят соперника по составу, комфортно проводят домашнюю серию при поддержке болельщиков, а «тиграм» приходится проводить турне по городам. Предлагаем не изобретать велосипед, а взять победу «ястребов» за 1.77.