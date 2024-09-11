«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: эксперты назвали фаворита

11 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоится интересный матч между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» на «Уфа-Арене». Начало игры – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение уфимцам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.30. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2300 рублей.

Шансы «Автомобилиста» оценили в 2.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.35. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

Итоговая победа «Салавата» идёт за 1.78, на успех «Автомобилиста» с учётом ОТ и буллитов выставлен коэффициент 2.10.