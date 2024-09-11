«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз на матч в Уфе

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

Ставка: итоговая победа «СЮ» за 1.77.

В последней встрече «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» (2:1 Б). Единственную шайбу вновь соорудила первая тройка нападающих «зелёных». Было важно взять маленький реванш за поражение в Кубке Гагарина. Поэтому уфимцы подходят к встрече с «Автомобилистом» в хорошем настроении.

Николай Заварухин в целом тоже может быть доволен тем, как функционирует его команда. Сезон для уральского клуба начался с победы над «Трактором» (3:2), а разгромив «Сибирь», хоккеисты «Авто» поздравили тренера с его 300-й игрой в КХЛ, а Стефана Да Косту — с 500-й.

Вот только праздничный настрой быстро улетучился. Прошлый матч «Автомобилист» проиграл «Торпедо» (1:3). Для нижегородцев эта победа стала первой в новом регулярном чемпионате. Но расстраиваться не стоит. Нужно подготовиться к следующей встрече.

«Салават Юлаев» продолжает хорошо делать свою работу. В предстоящей встрече с «Автомобилистом» он выглядит фаворитом. Сыгранная первая тройка легионеров, готовые всегда подхватить игру остальные пятёрки, домашняя обстановка и отличный настрой – это рецепт успеха. Поставить на победу уфимцев с учётом ОТ и буллитов можно за 1.77.