«Витязь» — «Динамо» Минск: букмекеры назвали фаворита

11 сентября нас ожидает матч в регулярном чемпионате КХЛ между «Витязем» и минским «Динамо». Игра пройдёт на «Арене-Балашиха». Начало встречи – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами «зубров». Поставить на победу минчан в основное время можно с коэффициентом 2.18. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2180 рублей.

Шансы «богатырей» оценили в 2.90. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.00.

Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.13. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.82.

Ставки на итоговую победу «Витязя» принимаются с коэффициентом 2.15. Успех «Динамо» с учётом ОТ и буллитов доступен за 1.77.