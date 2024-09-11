«Витязь» — «Динамо» Мн: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» Мн.

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.72.

Пусть регулярный чемпионат КХЛ начался для «богатырей» с поражения от «Адмирала» (2:3), зато потом они одержали две победы кряду. Сначала «Витязь» скромно обыграл «Амур» (2:0). Для Павла Десяткова этот успех стал первым в карьере на таком высоком уровне. Это помогло немного раскрепоститься хоккеистам, да и самому наставнику придало уверенности. В последнем матче «Витязь» обыграл «Сочи» (5:4). Огненная игра, заслуженная победа.

Минское «Динамо» строит большие планы на регулярный чемпионат. Но пока рано говорить о том, на что смогут претендовать подопечные Дмитрия Квартальнова. Летом команда здорово усилилась Вадимом Шипачёвым. Он даже стал главным фаворитом букмекеров на звание лучшего бомбардира перед стартом сезона.

Но один игрок не может сделать из целой команды победителей. Этого недостаточно. Поэтому ожидаемо нападающий пока не забросил ни одной шайбы. Первая встреча регулярки выдалась простой для минчан. Они разгромили «Амур» (3:0). А вот минувшую встречу «зубры» проиграли «Спартаку» (2:5).

Причём «Динамо» вело после первого периода 2:0. Результативную передачу сделал Вадим Шипачёв. Ничего не предвещало беды. Но после второго периода красно-белые пошли в разнос и деклассировали минчан. Куда подевалась защита, не пропустившая в матче с «Амуром»?

Если так пойдёт дальше, то даже результативность Вадима Шипачёва не спасёт «зубров». «Витязь» может наказать, но он подобно минскому «Динамо» может начать терять равновесие и пропустить целую авоську шайб. Поэтому мы не ждём ничего другого от предстоящей встречи, кроме как голов. Предлагаем ставку на тотал больше 4.5 шайбы с коэффициентом 1.72.