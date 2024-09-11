«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.25.

«Уфимская команда начала сезон с двух домашних побед. Сначала юлаевцы обыграли в «зелёном дерби» «Ак Барс» — 5:3, а затем в серии буллитов превзошли челябинский «Трактор» — 2:1. И героем встречи стал канадец Джошуа Ливо. Он отличился с игры и совершил решающую результативную попытку. Так что подопечные Виктора Козлова точно могут занести себе старт в актив.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» также дома взял верх над «Трактором» 3:2 и «Сибирью» — 4:0. Ник Эберт и Степан Хрипунов забросили в этих матчах по шайбе, а затем команда Николая Заварухина отправилась в Нижний Новгород, где встречалась с «Торпедо». И там случилось поражение со счётом 1:3. Шайбы Данилы Романцева явно было мало, чтобы рассчитывать на что-то больше, и екатеринбургская команда потерпела своё первое поражение в сезоне.

В регулярке-2023/2024 «Автомобилист» трижды взял верх над «Салаватом Юлаевым». Дважды дома (2:1 и 3:2 (ОТ)) и один раз в гостях – 1:0. А уфимцы вяли верх только в одной встрече на своей арене – 4:1.

Обе команды начали сезон неплохо, но за «Салават» домашние стены и спокойная подготовка к игре. За счёт этого уфимцы и возьмут верх», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».