«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ в Уфе

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

Ставка: тотал «Автомобилиста» больше 2 за 1.61.

«Обе команды могут играть по счёту. У «Салавата» две домашние победы над восточными соперниками, потерпевшими драматические изменения в межсезонье. В обоих случаях в воротах был Самонов, который когда-то был шикарен в «Витязе», потерял уверенность в СКА, а теперь в его ловушке возможность стать одним из лучших вратарей в КХЛ. Ему это под силу. Другое дело, чтобы и полевые справлялись с задачами. Пока неясно, когда сыграет второй вратарь юлаевцев Семён Вязовой.

«Автомобилист» после двух домашних побед уступил в первой выездной игре «Торпедо» 1:3. Удивило не поражение, хозяева должны были выстрелить после тяжёлого старта чемпионата, а счёт. Гости проспали старт матча, забить удалось лишь в третьем периоде, зато в каждом отрезке гости схватили по два удаления. К уфимской встрече «Автомобилист» должен улучшить движение с первых минут и не терять моменты, особенно при игре «пять на три». Мало, очень мало «Автомобилист» забил «Торпедо», не справился с давлением Запада.

История последних трёх очных встреч, включая летние, показывает, что «Автомобилист» не забрасывал больше одной шайбы «Салавату» на его территории с августа прошлого года. Стоит ли рисковать и ставить на индивидуальный тотал гостей?! Верю в наставления Заварухина, пойду ва-банк на тотал гостей больше 2», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».