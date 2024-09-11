«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист».

Ставка: тотал «Автомобилиста» меньше 2.5 за 1.75.

«Состав «Салавата Юлаева» перед началом сезона вызывал много опасений – оборона не выглядела укомплектованной, а в атаке слишком много зависит от легионеров. Но старт сезона выдался для уфимцев очень успешным – в домашних матчах «Салават» обыграл «Ак Барс» (5:3) и «Трактор» (2:1 Б). Домашнюю серию уфимцы завершат встречей с «Автомобилистом», победа будет идеальным продолжением серии.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» после домашних побед над «Трактором» (3:2) и «Сибирью» (4:0) уступил в Нижнем Новгороде «Торпедо» (1:3), забросив лишь однажды. Пока блекло выглядят иностранцы уральцев – Стефан Да Коста, Брендан Лайпсик, Ник Меркли и Брукс Мэйсек на четверых забросили всего одну шайбу. К обороне претензий не так много, но в атаке «Автомобилисту», несмотря на большое количество именитых нападающих, не хватает выдумки.

Против «Салавата», традиционно грамотно играющего в обороне, форвардам «Автомобилиста» будет тяжело проявить себя. Виктор Козлов даёт команде свободу в атаке, но про защиту в Уфе никогда не забывают. Надёжно действует в воротах Александр Самонов, и, если он выйдет на третий матч подряд, шансов на голевое пиршество будет немного. Так что выбираю в этом матче индивидуальный тотал «Автомобилиста» меньше 2.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».