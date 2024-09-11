«Витязь» — «Динамо» Мн: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ 11 сентября

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» Мн.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.72.

«Если против «Спартака» у минчан шансов было мало, то в Балашихе руки будут более-менее развязаны. Есть пространство для импровизации. «Витязь» ярко вкатился в первую неделю сезона: с двумя победами в трёх играх. Последний матч с «леопардами» завершился фейерверком 5:4. Четыре шайбы хозяева забросили в стартовом отрезке, две из них — в большинстве. Барак также реализовал численное преимущество против «Амура». Линейка оппонентов подмосковного клуба пока не позволяет команде оценить её реальные силы.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Минчане выиграли дома 3:0 у «Амура» (как и «Витязь» дома 2:0), но быстро ударились о красно-белую стену на выезде. Победила команда, которая провела больше времени в атаке, как по учебнику. Мальцев, видимо начитавшись прогнозов, оформил хет-трик, его поддержали Ружичка и Порядин. Гости лишь раз пропустили в меньшинстве и вели после первого периода 2:0. В Балашихе нужно отыграть больше чем на один период. У Горбунова после двух матчей 1+1, против «Спартака» он сделал три броска в створ. У Шипачёва в двух одна шайба. Рано или поздно на Вадима начнут давить. По мнению Дмитрия Квартальнова, его подопечные слишком уважительно отнеслись к сопернику и многое позволяли. Удаления и бесконечные потери привели к закономерному итогу. Улучшить дисциплину за один вечер невозможно, но по силам создавать голевые моменты и наладить общение партнёров на льду.

Очные игры между «Витязем» и «Динамо» чаще всего проходят эмоционально и с крупным счётом. Год назад гости обыграли подмосковный клуб 7:0. Минчане огорчены, но и «Витязь» другой. Две последние встречи в Балашихе — 2:3 и 6:4. 10 шайб на двоих выглядят нереально на данный момент, но на ТБ 4.5 тянет», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».