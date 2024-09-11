«Витязь» — «Динамо» Мн: прогноз Романа Габдрафикова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» Мн.

Ставка: ТБ 5 за 1.90.

«Команда Павла Десяткова провела уже три домашних матча, в которых одержала две победы в основное время. Единственное поражение было в первой встрече с «Адмиралом» (2:3). Причём победы над «Амуром» и «Сочи» получились разными: у хабаровчан выиграли 2:0, а у южан – 5:4. Пока команда ищет себя, но уже можно сказать, что теперь «Витязь» серьёзный соперник и по-настоящему крепкий орешек. Обязательно учитывайте это в своих прогнозах.

О минчанах я уже писал, повторюсь только в той части, что эта команда сейчас обладает, пожалуй, своим лучшим составом за всю историю выступлений в КХЛ (если не вспоминать локауты в НХЛ). Однако хороший состав есть, а вот содержания пока не всегда хватает. В первой игре дома тоже всухую обыграли «Амур» (3:0), а 9 сентября уступили «Спартаку» (2:5). При том что в первом периоде довольно легко повели в две шайбы, но во втором и третьем просто развалились. На главного тренера Дмитрия Квартальнова было трудно смотреть на послематчевой пресс-конференции. Очевидно, игра с красно-белыми тренера разочаровала.

Какие мы можем сделать выводы? Думаю, что минчане захотят исправиться и показать более эффективный хоккей. Но брать их победу как-то не очень хочется, ведь у букмекеров они и так фавориты, и больших коэффициентов мы здесь не увидим. К тому же нет гарантий, что за два дня можно что-то кардинально поменять, а «Витязь» уже показал, что они далеко не мальчики для битья. Думаю, что лучше всего заиграть голы — и те и другие умеют забивать, и в составе есть мастера, так что остановлюсь на тотале больше 5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».