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Эксперты назвали вероятное число голов Соболева за «Зенит» в сезоне-2024/2025

Эксперты назвали вероятное число голов Соболева за «Зенит» в сезоне-2024/2025
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Самым громким переходом летнего трансферного окна в РПЛ стал переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». После долгих переговоров форвард всё же перебрался в Санкт-Петербург.

Букмекеры принимают ставки на то, сколько голов Александр Соболев забьёт за «Зенит» в сезоне-2024/2025. Аналитики установили основной тотал на отметке 7.5 гола. Поставить на то, что нападающий отличится как минимум восемь раз, можно с коэффициентом 2.20. На то, что Соболев забьёт семь мячей или меньше, предлагают котировку 1.60.

За 4.25 можно сделать ставку на то, что нападающий сделает хет-трик в одном из матчей, а за 3.20 предлагают заключить пари на то, что Соболев получит красную карточку в одной из игр сезона-2024/2025.

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