«Витязь» — «Динамо» Мн: во сколько начало матча КХЛ, кто фаворит, прогнозы

11 сентября нас ожидает матч в регулярном чемпионате КХЛ между «Витязем» и минским «Динамо». Игра пройдёт на «Арене-Балашиха». Начало встречи – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами «зубров». Поставить на победу минчан в основное время можно с коэффициентом 2.18. Шансы «богатырей» оценили в 2.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.13. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.82.

Пусть регулярный чемпионат КХЛ начался для «богатырей» с поражения от «Адмирала» (2:3), зато потом они одержали две победы кряду. Сначала «Витязь» скромно обыграл «Амур» (2:0). Для Павла Десяткова этот успех стал первым в карьере на таком высоком уровне. Это помогло немного раскрепоститься хоккеистам, да и самому наставнику придало уверенности. В последнем матче «Витязь» обыграл «Сочи» (5:4).

Минское «Динамо» строит большие планы на регулярный чемпионат. Но пока рано говорить, на что смогут претендовать подопечные Дмитрия Квартальнова. Первая встреча регулярки выдалась простой для минчан. Они разгромили «Амур» (3:0). А вот минувшую встречу «зубры» проиграли «Спартаку» (2:5).