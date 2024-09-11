«Авангард» — «Амур»: кто фаворит матча КХЛ, во сколько начало, прогнозы и ставки

11 сентября на «G-Drive Арене» пройдёт встреча между «Авангардом», который пока не знает поражений, и «Амуром». Начало встречи – в 16:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами омичей. Поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.77. Шансы «тигров» оценили в 4.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.15. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.95.

Для омичей сезон начался с победы над «Сибирью» (2:1). В следующей встрече «Авангард» обыграл «Нефтехимик» (4:2). Однако ещё больше радости принесла победа в последнем матче с «Ак Барсом». Омичи победили казанский клуб со счётом 4:1.

«Амур» любит потрепать нервы «Авангарду», но последние три очные встречи проиграл. Андрей Мартемьянов продолжает руководить хабаровской командой. Начало регулярного чемпионата выдалось очень плохим. Сначала «тигры» уступили минскому «Динамо» (0:3), а затем «Витязю» (0:2). Всё, что нужно было сделать, это забросить первую шайбу в сезоне, чтобы игра пошла хоть как-то. Во встрече с «Барысом» это удалось. «Амур» разгромил соперника со счётом 5:1.