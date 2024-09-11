«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ в Уфе

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» с учётом ОТ и буллитов за 1.60.

Команда Виктора Козлова начала сезон с победы над «Ак Барсом» (5:3). В последней встрече «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» (2:1 Б). Единственную шайбу вновь соорудила первая тройка нападающих «зелёных». Было важно взять маленький реванш за поражение в Кубке Гагарина. Поэтому уфимцы подходят к встрече с «Автомобилистом» в хорошем настроении.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Николай Заварухин в целом тоже может быть доволен тем, как функционирует его команда. Сезон для уральского клуба начался с победы над «Трактором» (3:2), а разгромив «Сибирь» (4:0), хоккеисты «Авто» поздравили тренера с его 300-й игрой в КХЛ, а Стефана Да Косту — с 500-й. Вот только праздничный настрой быстро улетучился. Прошлый матч «Автомобилист» проиграл «Торпедо» (1:3).

В предстоящей встрече с «Автомобилистом» уфимский клуб выглядит фаворитом. Сыгранная первая тройка легионеров, готовые всегда подхватить игру остальные пятёрки, домашняя обстановка и отличный настрой – это рецепт успеха. Поставить на победу «Салавата Юлаева» с учётом ОТ и буллитов можно за 1.60.