«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ, ставки и коэффициенты

11 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоится интересный матч между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» на «Уфа-Арене». Начало игры – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение уфимцам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Шансы «Автомобилиста» оценили в 2.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.35. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

Виктор Козлов начал сезон с победы над «Ак Барсом» (5:3). Результативно провели встречу не одно, а два звена. Если первая пятёрка соорудила две шайбы и три результативные передачи, то вторая отметилась тремя голами и одним пасом. Забивали и россияне тоже.

В последней встрече «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» (2:1 Б). Единственную шайбу вновь соорудила первая тройка нападающих «зелёных». Было важно взять маленький реванш за поражение в Кубке Гагарина. Поэтому уфимцы подходят к встрече с «Автомобилистом» в хорошем настроении.

Николай Заварухин в целом тоже может быть доволен тем, как функционирует его команда. Сезон для уральского клуба начался с победы над «Трактором» (3:2), а разгромив «Сибирь», хоккеисты «Авто» поздравили тренера с его 300-й игрой в КХЛ, а Стефана Да Косту — с 500-й.

Вот только праздничный настрой быстро улетучился. Прошлый матч «Автомобилист» проиграл «Торпедо» (1:3). Для нижегородцев эта победа стала первой в новом регулярном чемпионате.