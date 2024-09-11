ЦСКА — «Зенит»: букмекеры назвали фаворита

ЦСКА и «Зенит» встретятся 14 сентября в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

После семи туров «Зенит» с 17 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 13 очков.

Фаворитом матча считаются подопечные Сергея Семака. Заключить пари на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.44: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2440 рублей.

Шансы ЦСКА оценены в 3.35, при этом ставки на ничью принимаются за 3.30.

На тотал больше 2.5 гола дают 2.25, на тотал меньше 2.5 гола — 1.72. Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.79.

Победа «Зенита» с форой (-1.5 гола) идёт за 4.80.