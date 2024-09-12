«Спартак» — «Динамо»: букмекеры оценили шансы

11 сентября на льду арены «Мегаспорт» в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Динамо». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициент на победу «Спартака» в основное время такой же, как на победу «Динамо». Он находится в пределах 2.55, что можно представить как 39% вероятности.

Если по итогам 60 минут игры команды не выявят сильнейшего и придётся проводить овертайм, сыграет коэффициент 3.70 — это примерно 22% вероятности.

Вместе с тем аналитики уверены, что московское дерби получится результативным. Тотал больше 4.5 шайбы идёт с коэффициентом 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.50.

Если каждая команда забросит минимум две шайбы, сыграет ставка с коэффициентом 1.61 (более 60% вероятности).