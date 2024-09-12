Букмекеры предсказали точный счёт матча «Спартак» — «Динамо»

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11 сентября на льду арены «Мегаспорт» в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Динамо». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициент на победу «Спартака» в основное время такой же, как на победу «Динамо». Он находится в пределах 2.55, что можно представить как 39% вероятности.

Если по итогам 60 минут игры команды не выявят сильнейшего и придётся проводить овертайм, сыграет коэффициент 3.70 — это примерно 22% вероятности.

Тотал больше 4.5 шайбы идёт с коэффициентом 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.50.

Наиболее вероятный исход — 2:2 по итогам основного времени (7.80). Следом идёт ничья 3:3 (9.40), а также победа «Спартака» 3:2 и победа «Динамо» 3:2 (по 14.0).

Чуть ниже оценивается вероятность ничьей 1:1 после 60 минут (14.2).