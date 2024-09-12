«Спартак» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: «Спартак» не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 2.40.

Новый сезон, надо сказать, красно-белые начали бодро. В первой игре оказались сильнее обновлённого ЦСКА (4:2), а накануне отыгрались с 0:2 в матче с минским «Динамо» (5:2). Да, между этим было поражение от «Сочи» по буллитам (1:2 Б). Однако, во-первых, очки набрали, а во-вторых, в овертайме были близки к победе.

«Спартак» на своём льду в предстоящем дерби смотрится чуть предпочтительнее. Дело в том, что «Динамо» начало сезон под давлением. И пока с этим давлением не справляется. Сперва бело-голубые подарили очки «Куньлуню» (1:3), потом исправились в игре с «Северсталью» (3:1), но накануне в гостях получили 3:6 от «Лады».

Разумеется, подопечные Алексея Кудашова, который публично пожурил свою команду, на дерби соберутся. Вот только против команды Алексея Жамнова у них далеко не всегда получается играть хорошо. Из шести последних встреч со «Спартаком» столичное «Динамо» выиграло лишь одну — на домашнем льду в овертайме (3:2 ОТ).

Кроме того, отличительной особенностью противостояний Жамнова и Кудашова является высокая результативность. Даже в самой «низовой» игре по итогам 60 минут на двоих стороны забросили четыре шайбы. А самый популярный счёт основного времени — 3:3. И, конечно, особняком стоит воспоминание о победе красно-белых со счётом 8:7.

Даже при таких раскладах ставка 1Х через тотал больше 4.5 шайбы напрашивается сама. А ведь у бело-голубых ещё и с вратарской линией не всё в порядке на старте. Подписали американца Хантера Миску, и Максим Моторыгин отошёл на второй план. Однако по первым трёх играм вопросы к обоим. Так что голы должны быть и в этот раз.