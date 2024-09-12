«Нефтехимик» — «Металлург»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

12 сентября у «Металлурга» будет ещё одна попытка обыграть «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча пройдёт на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске. Начало игры – в 19:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами магнитогорцев. Поставить на победу «лис» в основное время можно с коэффициентом 2.22. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2220 рублей.

Шансы нижнекамцев оценили в 3.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.50. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.62.

Итоговая победа «Металлурга» идёт за 1.70, а «Нефтехимика» — за 2.20.