«Нефтехимик» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург».

Ставка: «Металлург» победит за 2.22.

Сезон магнитогорцы начали с поражения от «Локомотива» (2:3). Отдадим должное железнодорожникам, у них было желание взять реванш за финал Кубка Гагарина. Победа над СКА (5:4 ОТ) вроде реабилитировала «Металлург» в глазах болельщиков, и они с хорошим настроением, как и хоккеисты, ожидали встречи с «Нефтехимиком».

Все ждали победы от «лис», но они уступили всухую – 0:2. Нижнекамцы играли как единое целое. Хорошо отрабатывали в своей и средней зонах и всего лишь раз получили удаление. Отдельных тёплых слов заслужил голкипер Артём Загидулин. Первая игра для него в сезоне — и сразу «сухарь».

Андрей Разин был очень недоволен результатом и в своём послематчевом интервью отметил, что у него не стоит задача обыграть «Нефтехимик» во что бы то ни стало. Также наставник «Металлурга» сказал, что у его подопечных был слабый настрой, а он не смог до них достучаться. Может быть, и так. Но есть шанс исправиться. Может, у него и не стоит задача выиграть у «волков», но этого ждут болельщики.

К тому же нижнекамцы не обладают какой-то невероятной защитой. В недавнем матче «Авангард» обыграл их со счётом 4:2. Может быть, действительно хоккеисты «Магнитки» отдали кучу сил в игре со СКА, поэтому многое не получалось в матче с «волками».

Теперь обыграть «Нефтехимик» должно стать делом чести, иначе «Металлург» можно смело критиковать, и уже точно по делу. Мы предлагаем ставку на победу «лис» в основное время за 2.22.