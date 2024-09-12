Эксперты оценили шансы «Трактора» победить СКА в Санкт-Петербурге

12 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА будет играть с «Трактором» на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами петербуржцев. Поставить на победу армейцев с Невы в основное время можно с коэффициентом 1.80. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1800 рублей.

Шансы челябинцев оценили в 3.85. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.50. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.67.

Итоговая победа СКА идёт за 1.42, итоговая победа «Трактора» — за 3.00.