СКА — «Трактор»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру КХЛ СКА – «Трактор».

Ставка: победа СКА за 1.80.

Хозяева начали сезон неудачно. Конечно, выбивает из колеи СКА количество важных травм. Но с таким составом нужно уметь минимизировать риски. У петербургского клуба есть талантливая молодёжь.

У «Трактора» тоже старт не задался. В межсезонье главным тренером стал не ожидаемый всеми Алексей Заварухин, творивший чудеса в прошлом сезоне, а иностранный специалист – Бенуа Гру. То ли он не успел толком освоиться, то ли его методы не работают.

Сезон «белые медведи» начали с поражения от «Автомобилиста» (2:3). Правда им удалось реабилитироваться, разгромив «Барыс» (4:1). Но казахстанцев не обыгрывает только ленивый. Поэтому придавать большого значения этому успеху не следует.

Последнюю встречу «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» (1:2 Б). Единственная шайба за челябинцев была реализована со штрафного бпрска. Порадовал тренера своей надёжной игрой в воротах Сергей Мыльников. Бенуа Гру отметил его. Да и по броскам «белые медведи» были впереди уфимцев. Но чего-то не хватило.

«Трактору» и его болельщикам было неприятно слышать, что Евгений Кузнецов выбрал для возвращения в КХЛ СКА. Но вряд ли нападающий хотел обидеть своих поклонников. Бывший игрок «Вашингтона» пока показывает не такой сильный хоккей. На его счету одна шайба в трёх встречах. Нужно время.

Мы предлагаем сделать ставку на победу СКА в основное время за 1.80. Первая домашняя игра в новом сезоне, поддержка болельщиков, а также мотивация после двух поражений в трёх матчах сыграют важную роль. Объективно – петербуржцы сильнее.