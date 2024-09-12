«Куньлунь» — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.10.

Сезон «Куньлунь» начал очень бодро. Он сенсационно выиграл у московского «Динамо» (3:1). Причём одну из шайб удалось забросить в меньшинстве. Затем была трудовая победа над «Адмиралом» (5:4 ОТ). Томаш Юрчо, перешедший к «драконам» из «Авангарда», стал автором дубля. Наиль Якупов тоже сделал дубль, решив в овертайме судьбу матча.

Последнюю встречу подопечные Михаила Кравца проиграли «Северстали» (2:4), но Наиль вновь забил. Его результативная серия длится все три матча нового регулярного чемпионата. Нападающему удалось легко прижиться в составе «драконов». Он способен на большее и продолжает раскрывать свой потенциал. Стать лидером «Куньлуня» — легко!

«Локомотив» не проигрывает с начала сезона. Команда очень сосредоточена и не пытается отходить от своего прежнего вектора развития. Сила ярославского клуба в надёжной защите. Начали регулярку железнодорожники с долгожданной победы над «Металлургом» (3:2). Было важно взять реванш за финал Кубка Гагарина.

После этого они обыграли «Ладу» (3:0) и СКА (2:0). Обе шайбы в ворота петербургского клуба были заброшены в большинстве. Первой результативной передачей за «Локо» отметился Александр Радулов. Единственное, что могло не понравиться в той игре, так это три удаления подряд после первой заброшенной шайбы. Но Игорь Никитин исправит и этот момент.

«Куньлуню» будет сложно дать настоящий бой «Локомотиву». Даже имея в составе результативного Наиля Якупова. У СКА хватает мастеров в атаке, но никто не смог пробить мощную стену железнодорожников. В шести последних очных встречах подряд ярославцы обыгрывали «драконов» в основное время. Смогут ещё раз. Поставим на победу команды Игоря Никитина с форой (-1.5) за 2.10.