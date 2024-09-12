ЦСКА — «Торпедо»: эксперты оценили шансы

12 сентября в регулярном чемпионате КХЛ пройдёт интересная встреча между ЦСКА и «Торпедо». Матч состоится в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало игры – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.77. Шансы нижегородцев оценили в 4.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.95. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.60.

Итоговая победа ЦСКА идёт с коэффициентом 1.38, заключить пари на победу «Торпедо» с учётом овертайма и серии буллитов предлагается за 3.13.