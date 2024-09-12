ЦСКА — «Торпедо»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо».

Ставка: ИТБ 3.5 гола ЦСКА за 2.07.

Поражение от «Спартака» помогло Илье Воробьёву понять, в чём заключаются проблемы и как их исправить. Уже в следующем матче армейцы разгромили «Адмирал» (6:2). Однако это была не разовая акция, а система, которая начинает потихоньку работать. В последней встрече ЦСКА крупно победил «Сибирь» (8:2). На этот раз Абрамов оформил хет-трик, а Соркин сделал два голевых паса. Шесть шайб красно-синие забросили в третьем периоде.

21-летний Прохор Полтапов забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Вернувшийся из НХЛ Денис Гурьянов набрал два очка по системе «гол+пас». Всё это о том, что армейцы классно усилили состав, а также помогают развиваться молодым хоккеистам. Ротация вратарей тоже хорошее дело. Первые два матча провёл новичок Илья Просветов, а с новосибирцами в воротах сыграл 21-летний Дмитрий Гамзин.

«Торпедо» тоже позиционировало себя как молодая и талантливая команда. Взгляд на неё немного поменялся перед стартом этого сезона. Состав автозаводцев пополнили Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий и Евгений Свечников. Но свежее поколение никуда не делось. Оно теперь играет бок о бок с бывшими хоккеистами «Ак Барса».

Говорить о хороших изменениях у команды Игоря Ларионова пока рановато. Начала регулярный чемпионат она с двух поражений – от «Северстали» (0:3) и «Ак Барса» (2:3). В минувшей встрече автозаводцы обыграли «Автомобилист» (3:1). «Торпедо» тоже сторонник результативного хоккея. Но пока этого не видно в новом сезоне.

ЦСКА крушит вратарей своих соперников. 16 шайб в трёх встречах – очень круто! Игорь Ларионов всегда критиковал команды, которые убивают хоккей и проводят больше времени у своих ворот. Если с тех пор он не поменял мнение, то у армейцев вновь есть шанс блеснуть в нападении. Спрогнозируем индивидуальный тотал красно-синих больше 3.5 шайбы за 2.07.