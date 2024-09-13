«Барыс» — «Динамо» Минск: эксперты назвали фаворита

13 сентября нас ожидает матч в регулярном чемпионате КХЛ между «Барысом» и минским «Динамо». Игра пройдёт на «Барыс-Арене». Начало встречи – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами «зубров». Поставить на победу минчан в основное время можно с коэффициентом 2.03. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2030 рублей.

Шансы казахстанского клуба оценили в 3.10. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.40.

Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.68.

Итоговая победа «Барыса» идёт за 2.27, на успех «Динамо» выставлен коэффициент 1.65.