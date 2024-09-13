«Барыс» — «Динамо» Минск: ставка с коэффициентом 3.80 на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» Минск.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Динамо» в первом периоде за 3.80.

«Барыс» проиграл все три встречи. Главный тренер казахстанского клуба Дэвид Немировски будто бы совсем не справляется со своей работой. Хотя в межсезонье команда неплохо усилила состав. «Барыс» стартовал с поражения от «Нефтехимика» (1:2 ОТ). Затем «снежные барсы» проиграли «Трактору» – 1:4. Следом подопечные Немировски уступили «Амуру» (1:5).

Для минского «Динамо» такой соперник должен быть удобен. Подопечные Дмитрия Квартальнова вошли в новый сезон с большими надеждами. Они укрепили состав опытными хоккеистами. В том числе переманили Вадима Шипачёва – трижды лучшего бомбардира регулярного чемпионата КХЛ.

Конечно, игроку понадобится больше времени, чтобы окончательно освоиться. На старте сезона «зубры» без проблем разгромили «Амур» (3:0). Классно провела встречу первая тройка нападающих – Волков, Пинчук и Анас. Белорус оформил дубль. Со «Спартаком» получилась совсем другая игра.

После первого периода минчане вели 2:0, в том числе голевой пас отдал Шипачёв, но затем пропустили пять шайб и проиграли – 2:5. Дмитрий Квартальнов сделал выводы, и в последней встрече его команда разгромила «Витязь» (5:1). Уже к 15-й минуте «зубры» вели 3:0. Оставалось только не растерять преимущество. Они с этим справились.

Интересно, что «Динамо» отлично проводит именно первый период. 2:0 в матче с «Амуром» и «Спартаком», и 3:1 в игре с «богатырями». Учитывая сложности «Барыса», минчане вполне могут также ударно провести начало встречи. А дальше кто знает, вдруг казахстанцы соберутся. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал «зубров» в первом периоде больше 1.5 шайбы за 3.80.