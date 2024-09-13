«Рубин» — «Крылья Советов»: букмекеры назвали фаворита

13 сентября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч 8-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 20:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу казанского «Рубина» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа самарских «Крыльев Советов» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50 — около 28% вероятности.

Вместе с тем аналитики не считают, что матч открытия 8-го тура РПЛ получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.