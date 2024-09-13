«Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов».

Ставка: «Рубин» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 1.77.

К «Рубину» версии Рашида Рахимова можно относиться по-разному, но как минимум один факт неоспорим. Клуб является крепким орешком, недооценивать который — себе дороже.

Новый сезон начался для казанцев не лучшим образом, но в августе удалось вырулить из колеи поражений. Прежде всего, речь про ничью с «Ростовом» (1:1) на выезде. Хотя победы над дебютантами — «Акроном» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (0:2) — обесценивать тоже не стоит. Проиграли в августе лишь однажды, а именно «Спартаку» с минимальным счётом из-за пенальти.

Что же касается Кубка России, то здесь всё тоже неплохо. «Зениту» казанский клуб, конечно, уступил (а кто чемпиону не проигрывал?), но лишь со счётом 0:1. При этом с «Акроном» и «Факелом» получилось добиться побед всухую — 4:0 и 2:0 соответственно. То есть при серьёзной обороне подопечные Рашида Рахимова ещё и атаковать успевают.

Самарский клуб только-только начинает приходить в себя и разгоняться, хотя до стабильной жизни ещё далеко. После обнадёживающей домашней победы над «Пари НН» (3:1) самарцы получили пять мячей от московского «Динамо» (1:5) в Кубке России и, видимо, так расстроились, что потом проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1).

Пока что команда Игоря Осинькина идёт всего в одном очке от зоны вылета РПЛ, но в безопасной зоне — плотность внизу таблицы высокая. Однако хорошие новости тоже есть. На днях в заявку на матчи сезона был внесён Иван Сергеев. Нападающий вернулся в клуб из «Зенита». Для него и система, и тренерский штаб знакомы, поэтому с адаптацией проблем быть не должно.

И всё же по щелчку пальцев все проблемы не решаются, а «Рубин» будет постабильнее. Пожалуй, не буду спешить соглашаться с букмекерами — команды вполне могут пробить «верх» по голам, это не раз наблюдалось в очных встречах. Но стоит подстраховаться. Посему комбинированная ставка «тотал больше 1.5 мяча и хозяева не проиграют».