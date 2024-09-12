«Спартак» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Спартака» за 2.50.

«В прошлом сезоне средняя результативность этого дерби была почти девять голов за матч. Сейчас тоже посоветовал бы ставить на высокий тотал – уверен, что зрители увидят больше шести шайб. Вратарская бригада «Динамо» ещё слабее, чем в прошлом году. Уж если бело-голубым без проблем забивают «Куньлунь» и «Лада», то красно-белая атака тем более разгуляется по полной.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фаворит дерби – «Спартак». Ещё в прошлом сезоне команда Жамнова была очень неудобным соперником для земляков: и забивала сколько хотела, и выиграла четыре очные встречи из шести. На старте чемпионата красно-белые в полном порядке, и даже неудачный матч против «Сочи» пойдёт на пользу – не будет самоуверенности. А вот «Динамо» пока смотрится уныло. Кудашову явно не хватило времени на укороченной предсезонке, и команда банально не готова к серьёзному хоккею. В обороне бардак, легионеры демонстрируют нулевую полезность, нет драйва у Гусева. Таких динамовцев «Спартак» победит без проблем», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».