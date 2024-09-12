«Спартак» — «Динамо»: прогноз Артура Хайруллина на дерби КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 1.90.

«Спартак» пока оставляет крайне противоречивое впечатление, несмотря на пять набранных очков из шести возможных. Блекло выглядит прошлогодний лидер команды по очкам Николай Голдобин, который в двух играх не отметился набранными баллами, а матч против «Сочи» пропустил из-за небольшого повреждения. Игру команды в обороне также не назовешь идеальной, а вот новички Адам Ружичка и Уильям Биттен здорово вписались в игру. Главным героем же пока можно считать Михаила Мальцева: в матче с минским «Динамо» он сделал первый хет-трик в карьере.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Московское «Динамо» продолжает страдать из-за плохой игры вратарей: Хантер Миска и Максим Моторыгин пропускают слишком много не самых сложных бросков. Невыразительно выглядят и легионеры: Максим Комтуа, Джордан Уил, Седрик Пакетт и Эрик О’Делл на четверых набрали всего два очка. Как итог – всего два набранных очка в трех матчах на старте сезона.

На данный момент «Динамо» не выглядит командой, способной остановить атаку «Спартака». Голдобин рано или поздно раскочегарится, а его привычные партнеры по тройке Павел Порядин и Иван Морозов стабильно хороши и без помощи Николая. Учитывая мощную вторую тройку Ружички, поставлю в московском дерби фору 0 на «Спартак», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».