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«Спартак» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

«Спартак» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Спартака» за 2.50.

«Спартак» в понедельник играл на своём льду с другим «Динамо» — минским. И начал встречу крайне неудачно. После первого периода подопечные Алексея Жамнова уступали – 0:2. Что затем случилось с минчанами? Как они во втором периоде умудрились всего трижды бросить в створ ворот, которые защищал Патрик Рыбар, а в свои пропустить четыре шайбы? Ответ простой – спартаковцы вынудили их так действовать своей активностью. В итоге первый хет-трик в КХЛ Михаила Мальцева и шайбы Адама Ружички (первая в КХЛ) и Павла Порядина принесли красно-белым победу со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А динамовцы соперничали на выезде с «Ладой» во вторник. И потерпели довольно болезненное поражение со счётом 3:6. Даниил Пыленков, Максим Джиошвили, Максим Комтуа, которые забросили по шайбе, вместе со своими партнёрами всё время были в роли догоняющих и не смогли угнаться за соперником.

В прошлом сезоне «Спартак» в качестве хозяина выиграл у бело-голубых все три матча – 4:3 (ОТ), 8:7 (ОТ) и 4:3 (Б). А всего красно-белые победили в четырёх встречах из шести.

Сейчас шансов на победу вновь больше у команды Алексея Жамнова. Просто потому, что на старте нового сезона она выглядит сильнее подопечных Алексея Кудашова. «Спартак» выиграет в ближайшем матче», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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