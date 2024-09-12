СКА — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Трактор».

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 2.95.

«Один из самых ожидаемых матчей сентября, а может быть, и всей осени. В СКА этим летом приехала главная звезда «Трактора», человек, которого в родном Челябинске просто обожали, а может быть, продолжают обожать, но вместе с тем для многих болельщиков «Трактора» любовь к Евгению Кузнецову превратилась в ненависть. Недаром говорят, что от любви до ненависти всего лишь один шаг. На примере Евгения Кузнецова мы в этом убедились в очередной раз.

Что касается игры, то я жду настоящего разрыва. В обеих командах собраны классные игроки, и обе команды, как мне кажется, всё-таки больше про атаку. «Трактор» на старте сезона в трёх матчах одержал всего лишь одну победу, но даже в тех играх, которые проиграл («Автомобилисту» и «Салавату»), большую часть времени реально доминировал. Пока кое-где страдает реализация. Но, как говорят игроки и тренеры, гораздо важнее акцентировать внимание не на том, что нет голов, а на том, есть ли моменты. По этой логике у челябинцев всё хорошо, моменты есть, а голы придут. Из отрицательного не могу не отметить наличие травм. Сикьюра выбыл, Юртайкин всё ещё лечится. Глубина состава есть, но потеря того же Дилана Сикьюры, который так здорово проявил себя на предсезонке, кажется ощутимой и как будто бы слегка ограничивает возможности «Трактора».

СКА вернулся с первого выезда, имея в активе три очка из шести возможных. Тот самый случай, когда впору рассуждать: стакан наполовину пуст или наполовину полон? Мне думается (а определённые основания так думать у меня есть), что для Романа Ротенберга стакан всё-таки пуст. И матч с «Металлургом», и матч с «Локомотивом», на секундочку, с финалистами прошлого розыгрыша Кубка Гагарина, армейцы с берегов Невы могли забирать себе. Проиграли в каких-то нюансах и мелочах. Где-то дисциплина подвела, как в матче с «Локомотивом». Вдобавок есть информация, что в первом же домашнем матче на льду появятся многие лидеры армейцев, которые находились на травмах. Это касается голкипера Никиты Серебрякова, защитников Андрея Педана и Александра Никишина. Быть может, в составе появится и Сергей Плотников.

Учитывая всё это и важность первого домашнего матча, я выберу в качестве своего прогноза победу СКА. Убежден, что сам матч при этом будет сверхрезультативным, поэтому победа СКА и общий тотал голов больше 5.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».