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СКА — «Трактор»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Трактор»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
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Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Трактор».

Ставка: победа СКА и ТБ 4.5 за 2.35.

«Обсудим игру чемпионата КХЛ, в которой СКА примет «Трактор». Это большая игра, потому что первый домашний матч СКА в этом сезоне. Аншлаг будет 100%.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Евгений Кузнецов будет играть против «Трактора», где мог оказаться, но не доехал туда. «Трактор» наверняка обижен, что Кузнецов к ним не попал. Он сделал свой выбор.

Я вижу, что в матче будет много эмоций. Игра будет заряженная, все сразу побегут туда-сюда. Это может привести к большому количеству штрафов. Но я здесь вижу тотал больше 5 шайб. Мы увидим много голов, то есть 5-6, начиная от этого. При этом я бы взял домашнюю победу СКА.

У «Трактора» есть потери, а в состав СКА могут вернуться те, кто пока находится на травме. Есть у СКА тройки, которые пока выглядят очень неплохо. В общем, СКА должен выиграть этот матч, но мы увидим много голов», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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