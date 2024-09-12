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СКА — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

СКА — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Трактор».

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 3.00.

«Трактор» на старте чемпионата играет симпатично, зрелищно, много комбинирует. Пока не очень получается воплощать игровое преимущество в большое число заброшенных шайб, но очевидно, что с точки зрения содержательной игры команда по сравнению с прошлым годом прибавила.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Трактор
Челябинск
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П1
X
П2

Вот только увезти очки из Петербурга уральцы вряд ли смогут. Для СКА это первый домашний матч сезона, да и поводов проявить спортивную злость достаточно. В понедельник в Ярославле невские армейцы ничего не забили и переборщили с ненужной ледовой агрессией. Теперь надо показать товар и напомнить всем, у кого в лиге самая мощная по именам атака. Думаю, что повышенная мотивированность поможет команде Ротенберга уверенно победить. По сумме мастерства СКА сильнее «Трактора», берём результативную (больше 5 шайб в матче) победу хозяев», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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