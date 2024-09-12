ЦСКА — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 12 сентября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Торпедо».

Ставка: победа ЦСКА за 1.75.

«ЦСКА во вторник дома играл с новосибирской «Сибирью», и подопечные Ильи Воробьёва вслед за «Адмиралом» (6:2) разгромили и сибиряков – 8:2. Второй матч подряд армейский игрок делает хет-трик. На этот раз отличился Виталий Абрамов, который всего набрал 3+1. У Прохора Полтапова – 1+3, вновь отличился Руслан Исхаков, свои первые шайбы в сезоне забросили Денис Гурьянов, Владислав Провольнев и Владислав Каменев. Так что красно-синие сейчас на ходу, с этим трудно спорить.

А «Торпедо» перед этой встречей в понедельник переиграло у себя дома «Автомобилист» — 3:1. Эта победа стала первой для нижегородцев в сезоне. Её обеспечили своими точными бросками Сергей Гончарук, Кирилл Воронин и Деннис Ян.

С ЦСКА в прошлом сезоне волжане в Москве сыграли плохо – 2:7 и 2:3. А у себя дома сумели взять верх в овертайме 3:2, и уступить 1:2.

Сейчас красно-синие должны побеждать, именно об этом говорит начало сезона. ЦСКА одержит победу», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».