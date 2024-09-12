«Куньлунь» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТБ 4.5 за 1.97.

«Куньлунь», ведомый бешеным Наилем Якуповым, на секундочку, лучшим нападающим первой недели регулярного чемпионата КХЛ, в третьем матче сезона всё-таки проиграл. В первых двух матчах, напомню, были одержаны победы над московским «Динамо» (3:1) и над «Адмиралом» (5:4 ОТ) как раз с победным голом в исполнении Якупова. А вот поражение пришло в домашнем матче с «Северсталью» со счётом (2:4). Причём в той игре Якупов тоже забил, и почти полматча китайская команда вела в счёте, но потом всё-таки проиграла. В целом команда пока весёлая: в атаке играет ярко, а в обороне не всегда получается сыграть правильно.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» вернулся с выезда, выиграл дома у СКА и вновь улетел в Москву, а из аэропорта поехал в Мытищи. Я игру со СКА смотрел живьём. Увиденным удивлён не был: классический бронепоезд, ведомый знакомым машинистом Никитиным. Та игра закончилась со счётом 2:0, но там на низкую результативность сыграл статус матча. И СКА, и «Локомотив» гранды лиги, а их противостояние в последние годы стало настоящей классикой. Уступать никто не хотел. Отсюда низовой матч. Думаю, что самим ярославцам после такого душного хоккея будет приятно сыграть против «Куньлуня», который и сам играет и даёт играть другим.

«Локомотив» на данный момент одна из двух команд, которая ещё не проигрывала в этой регулярке. Я понимаю, что победа в матче с «Куньлунем» читается. Но, по моему опыту, ярославцы иногда могут оконфузиться прям на ровном месте. Сейчас определённые предпосылки есть: выиграли Кубок Открытия, выиграли у СКА, у Исаева вообще два «сухаря» на старте. Иногда уверенность перерастает в самоуверенность. Например, в том же прошлом сезоне на старте сезона дома ярославцы уступили «Сочи» со счётом 0:5. Я не говорю, что такое может случиться, а скорее просто перестраховываю вас и себя. Я на этот матч выбрал двойной исход — «Локомотив» не проиграет и тотал голов будет больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».