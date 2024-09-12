«Северсталь» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Череповце

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Сибирь».

Ставка: индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 за 1.71.

«Первую выездную серию в сезоне для «Северстали» можно назвать удачной – череповчане набрали четыре очка из шести возможных, причём обыграли «Торпедо» (3:0) и «Куньлунь» (4:2) достаточно уверенно. Осечка вышла лишь в игре с московским «Динамо» (1:3), но там всё решила игра соперника в большинстве. В целом же череповчане выглядят очень прилично и не отступают от своего традиционного комбинационного стиля, который привил команде главный тренер Андрей Козырев.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сибирь» же просто провалила старт регулярного чемпионата, проиграв все три матча в основное время с общим счётом 3:14. Особенно чувствительным получилось поражение от ЦСКА в Москве – армейцы просто разнесли гостей, забросив восемь шайб. Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после матча искал положительные моменты в том, что команда наконец-то забила, но если так пойдёт и дальше, то уже очень скоро специалист может выйти на биржу труда. В прошлом сезоне удачно играл основной вратарь новосибирцев Антон Красоткин, но пока и он не выручает команду. Так что в этом матче выбираю индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 за 1.71: Кирилл Пилипенко, Данил Аймурзин и Никита Коростелев будут чувствовать себя вольготно и должны создать много моментов», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».