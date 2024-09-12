«Спартак» — «Динамо»: кто фаворит матча КХЛ, во сколько начало, прогнозы и ставки

12 сентября на льду арены «Мегаспорт» в Москве состоится дерби «Спартак» — «Динамо». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут определить явного фаворита. Коэффициент на победу «Спартака» в основное время такой же, как на победу «Динамо». Он находится в пределах 2.55, что можно представить как 39% вероятности. Если по итогам 60 минут игры команды не выявят сильнейшего и придётся проводить овертайм, сыграет коэффициент 3.70 — больше 20% вероятности.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Аналитики уверены, что московское дерби получится результативным. Тотал больше 4.5 шайбы идёт с коэффициентом 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.50. Если каждая команда забросит минимум две шайбы, сыграет ставка с коэффициентом 1.61 (более 60% вероятности). Наиболее вероятным представляется счёт 2:2 после трёх периодов.

Новый сезон красно-белые начали бодро. В первой игре оказались сильнее обновлённого ЦСКА (4:2), а накануне отыгрались с 0:2 в матче с минским «Динамо» (5:2). Да, между этим было поражение от «Сочи» по буллитам (1:2 Б). Однако, во-первых, очки набрали, а во-вторых, в овертайме были близки к победе.

«Динамо» начало сезон под давлением. И пока с этим давлением не справляется. Сперва бело-голубые подарили очки «Куньлуню» (1:3), потом исправились в игре с «Северсталью» (3:1), но накануне в гостях получили 3:6 от «Лады».