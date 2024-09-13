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«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: букмекеры назвали фаворита матча

«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: букмекеры назвали фаворита матча
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13 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». Начало игры в 21:00 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами хозяев и предлагают поставить на победу «Аль-Насра» с коэффициентом 1.85. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1850 рублей.

Шансы «Аль-Ахли» оценили в 3.55. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.40. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.50.

На победу «Аль-Насра» с форой (-1.5 гола) выставлен коэффициент 3.00. Победа «Аль-Насра» всухую идёт за 4.30, победа «Аль-Ахли» всухую — за 8.90.

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