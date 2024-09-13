«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Ахли».

Ставка: «Аль-Наср» победит за 1.85.

Матч обслужит Сергей Карасёв. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между РФС и Федерацией футбола Саудовской Аравии в октябре 2023 года. Очные встречи этих команд последнее время получались очень нервными. В прошлом сезоне «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» со счётом 4:3. В ответной встрече он вновь победил – 1:0. Правда, ещё было два отменённых гола после вмешательства VAR. А единственный мяч забил Криштиану с пенальти.

Новый сезон стартовал для «рыцарей Неджда» с ничьей в игре с «Аль-Раедом» (1:1). Гол забил Роналду с передачи Мане. Ещё один его мяч не засчитали. «Аль-Наср» исправился в прошлом туре, разгромив «Аль-Фейху» (4:1). Вновь гол португальца и дубль Талиски.

«Аль-Ахли» тоже считается сильным саудовским клубом. В прошлом сезоне он финишировал, замкнув тройку лидеров. Роберто Фирмино, Рияд Марез, Франк Кессье, Эдуард Менди – всё это сильные футболисты, которые являются залогом успеха «крепости трофеев».

Про-Лига началась для подопечных Маттиаса Яйссле с победы над «Аль-Орубой» (2:0). Автором одного из голов стал Фирмино с передачи Кессье. Но последнюю встречу «Аль-Ахли» проиграл «Аль-Фатеху» (0:1).

Поэтому, скорее всего, Сергей Карасёв финальным свистком зафиксирует победу «Аль-Насра». Команда пребывает в лучшем тонусе. Также по очным встречам преимущество у «рыцарей Неджда». Поставим на победу команды Роналду за 1.85.

Российский арбитр может показать больше 3.5 ЖК. В прошлом сезоне Сергей Карасёв отработал в четырёх встречах чемпионата Саудовской Аравии. Дважды на матчах с участием «Аль-Иттихада» и на стольких же — с участием «Аль-Ахли». Суммарно в них российский судья показал 17 жёлтых карточек, одну красную и назначил один пенальти.